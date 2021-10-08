Pedolog ne demek, TDK'ya göre Pedolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pedolog ne demek? Pedolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pedolog kelimesi. Peki pedolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pedolog nedir, pedolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Pedolog kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Pedolog kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PEDOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pedolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pedolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pedolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk bilimci

- Toprak bilimci

