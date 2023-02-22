Pedro Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Conde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Conde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Conde 26 Temmuz 1988 tarihinde Villafranca de Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Pérez Conde şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Conde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini #LEADERS yapmaktadır. Pedro Conde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Conde'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Conde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Conde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pedro Conde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Conde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2010 yılında Real Jaén CF

1 Temmuz 2011 yılında CD Pozoblanco

1 Temmuz 2012 yılında Granada B

27 Ağustos 2013 yılında CD Alcoyano

1 Temmuz 2014 yılında UD Melilla

2 Temmuz 2015 yılında Mérida AD

7 Temmuz 2016 yılında PAS Giannina

27 Ağustos 2018 yılında FC Baniyas

15 Ocak 2020 yılında Shabab Al-Ahli

11 Ocak 2021 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

9 Ağustos 2021 yılında PAS Giannina

Pedro Conde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Conde şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.