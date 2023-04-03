Pedro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pedro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.