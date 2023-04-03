Pedro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Lima 27 Mart 2003 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Lima Barros şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Lima Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Pedro Lima, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Lima'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Pedro Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20
Pedro Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Lima şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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