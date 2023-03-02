Pedro Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Mosquera 21 Nisan 1988 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Mosquera Parada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Mosquera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Pedro Mosquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Mosquera'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Mosquera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PedroMosquera11

http://www.instagram.com/pedromosquera/

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Pedro Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2006 yılında RM Kastilya

12 Temmuz 2010 yılında Getafe

20 Ocak 2012 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2013 yılında Getafe

3 Temmuz 2014 yılında Elche CF

24 Temmuz 2015 yılında Dep. La Coruña

3 Ağustos 2019 yılında SD Huesca

8 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Pedro Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Mosquera şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Mosquera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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