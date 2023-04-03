Pedro Soriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Soriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pedro Soriano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Soriano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.