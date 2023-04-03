Pedro Soriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Soriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Soriano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Soriano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Soriano 8 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique Alves Soriano do Amarante şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Soriano Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Soriano'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Pedro Soriano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Soriano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Santos FC U20
Pedro Soriano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Soriano şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Santos Futebol Clube (2020-2023)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.