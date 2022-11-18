Pegasus hava yolları ile şehir değişikliği yapmak için bilet alan yolcular b ir sorun çıkması halinde biletlerinin yanmaması için bilet değişikliği veya bilet iptalinin yapılıp yapılmadığını, eğer yapılıyorsa ne şekilde bir adım izlenmesi gerektiğini merak ediyor. Bizde haberimizde "Pegasus bilet değişikliği ve bilet iptali nasıl yapılır?" sorularına cevap verdik.

PEGASUS BİLET DEĞİŞİKLİĞİ

Biletini flypgs.com veya mobil kanallardan satın alan yolcular, flypgs.com ana sayfasında yer alan "Bilet İşlemleri" bölümü üzerinden Rezervasyon (PNR) Numarası ve soyadlarını girerek uçuş bilgilerine ulaşabilir ve kolayca değişiklik yapabilir.

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Biletini acente veya çağrı merkezinden almış yolcular ise değişiklik işlemleri için 0888 228 12 12 numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçebilir.

PEGASUS BİLET İPTALİ

Biletini flypgs.com veya mobil kanallardan satın almış yolcular, flypgs.com ana sayfasında yer alan "Bilet İşlemleri" bölümü üzerinden "Rezervasyon (PNR) Numarası"ve soyadlarını girerek uçuşlarına ulaşabilir ve belirli uçuşlarının veya uçuşlarının tamamının iptalini gerçekleştirebilir.

PEGASUS BİLET SORGULAMA

Bilet sorgulama işlemini yapabilmek için Pegasus'un online web sitesine girdikten sonra "Bilet İşlemlerim" adlı kategoriye girilir ardından "Rezarvasyon kodu (PNR) VE Soyad" yazılarak bilet sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

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PEGASUS CHECK-İN NASIL YAPILIR?

Online check-in işlemleri Pegasus'un online web sitesinde yer alan Check-in sekmesinden Rezervasyon (PNR) Numarası ve ad- soyad girerek yapılabilir.

PEGASUS BİLET NUMARASI NEREDE YAZAR?

Bilet numaraları mobil biniş kartınızın sağ alt tarafında, dijital seyahat belgesinin ise orta bölümünün aşağısında “rezervasyon” bilgisi olarak yazar.