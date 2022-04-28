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  3. Pegasus çalışanlarından saygısız paylaşımı! "Kadir gecesine özel" deyip rakıları tokuşturdular! O görüntüler Müslümanları ayağa kaldırdı

Pegasus çalışanlarından saygısız paylaşımı! "Kadir gecesine özel" deyip rakıları tokuşturdular! O görüntüler Müslümanları ayağa kaldırdı

Müslüman aleminin kutsal günü sayılan Kadir Gecesi'nde, Pegasus şirket çalışanlarının paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir grup çalışan "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" notuyla rakı tokuşturdukları fotoğrafı paylaştı. Saygısızlığın fotoğrafı olarak adlandırılan fotoğraf büyük tepki topladı.

Pegasus çalışanlarından saygısız paylaşımı! "Kadir gecesine özel" deyip rakıları tokuşturdular! O görüntüler Müslümanları ayağa kaldırdı

Geçtiğimiz gün tüm İslam alemi Kadir Gecesi için camilere akın etti. Milyonlarca Müslüman vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Bin bir aydan daha hayırlı olan bu gecede, namazlar kılındı, tesbihatlar çekildi, kul Allah'a istediği dünyevi ve ebedi dilekleri için el açtı. Bu mübarek günde, Pegasus çalışanları ise, rakılarını tokuşturarak kutlama yaptılar. Yetmedi Kadir Gecesi ile alay ettiler.

Pegasus çalışanlarından saygısızlığın daniskası!

"KADİR GECESİ ÖZEL"

Pegasus çalışanlarının mübarek günde masalarından taşan alkoller, saygısız mesajlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ellerine rakılarını alıp tokuşturan çalışanlar, "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin" notuyla sosyal medya hesaplarında fotoğrafı paylaştı. 

Paylaşımın cezasız kalmaması gerektiğini söyleyen Müslüman vatandaşlar, paylaşımda yer alan cümlelerin açıkça İslam'a ve Müslümanların inancına saldırı olarak gördü.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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