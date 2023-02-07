Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!

Türkiye'nin en önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus Hava Yolları Depremden etkilenen vatandaşlar için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsiz olduğunu duyurdu.

Pegasus Havayolları resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan; Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi aktarmasız uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsizdir.

Ek sefer düzenlediğimiz tüm uçuşları http://flypgs.com veya mobil uygulamamızdan takip ederek, rezervasyon yapabilirsiniz.

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Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.