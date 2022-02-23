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Pehlivan Yakısı ne demek, TDK'ya göre Pehlivan Yakısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pehlivan Yakısı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pehlivan Yakısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pehlivan Yakısı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pehlivan Yakısı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pehlivan Yakısı ne demek, TDK'ya göre Pehlivan Yakısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pehlivan yakısı ne demek? Pehlivan yakısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pehlivan yakısı kelimesi. Peki pehlivan yakısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pehlivan yakısı nedir, pehlivan yakısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PEHLİVAN YAKISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pehlivan yakısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pehlivan yakısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keskin yakı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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