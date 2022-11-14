Peki İpek Özkal Sayan kimdir nerelidir kaç yaşındadır mesleği nedir?

Ankara'da doğmuştur. Henüz kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı Doktora Programı'nı “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör kadrosunda görev yapmakta olan İpek Özkal Sayan, iyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.

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MEMLEKET PARTİSİ SÖZCÜLÜNÜ YAPMAKTADIR

İpek Özkal Sayan, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin şu anda sözcülüğünü yapan isimdir. Sayan, partide Gaye Usluer'in ayrılmasıyla boşalan göreve getirilmişti.