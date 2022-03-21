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Pekiştirmeli Sıfat ne demek, TDK'ya göre Pekiştirmeli Sıfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pekiştirmeli Sıfat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pekiştirmeli Sıfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pekiştirmeli Sıfat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pekiştirmeli Sıfat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pekiştirmeli Sıfat ne demek, TDK'ya göre Pekiştirmeli Sıfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pekiştirmeli sıfat ne demek? Pekiştirmeli sıfat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pekiştirmeli sıfat kelimesi. Peki pekiştirmeli sıfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pekiştirmeli sıfat nedir, pekiştirmeli sıfat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PEKİŞTİRMELİ SIFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pekiştirmeli sıfat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pekiştirmeli sıfat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türkçede çoğu kez sıfatın, bazen de adın ilk hecesindeki ünlünün, baştaki ünsüzle birlikte, -p, -m-, -r-, -s- ünsüzlerinden biriyle veya ünlü ile başlayan bir adın veya sıfatın yalnız -p- ünsüzüyle kapatılmasıyla ortaya çıkan hecenin, aynı sıfatın veya adın başına eklenmesiyle kurulan kelime

PEKİŞTİRMELİ SIFAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- kıpkırmızı (kıp kırmızı), mosmor (mos-mor), tertemiz (ter-temiz), yemyeşil (yem-yeşil).

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