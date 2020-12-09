Pelin Buzluk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Pelin Buzluk kitapları nelerdir?

Sosyal medya platformu Twitter'da iki gündür edebiyat dünyasındaki taciz itirafları çokça konuşulur oldu. Yazar Pelin Buzluk, kendisinde tacize uğradığını ifade etmesinin ardından trend aramalara girdi. Peki, Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk kitapları neler? İşte merak edilen detaylar...

PELİN BUZLUK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Pelin Buzluk, 1984 yılında Ankara'da dünya geldi. 38 yaşındaki yazar Pelin Buzluk'un yayımlanmış 3 öykü kitabı bulunmakta. Pelin Buzluk, Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olmasının ardından ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Bu bölümdeki lisans eğitimini 2008’de tamamladı. Öykü ve yazıları 2002 senesinden beri Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı.

PELİN BUZLUK KİTAPLARI

Deli Bal, Varlık Yayınları, Öykü (2010)

Kanatları Ölü Açıklığında, Can Yayınları, Öykü (2012)

En Eski Yüz, İletişim Yayınları, Öykü (2016)

PELİN BUZLUK ÖDÜLLERİ

2010- Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü

2014-Selçuk Baran Öykü Ödülü

2017- Sait Faik Hikâye Armağanı