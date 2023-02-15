Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 il hasar görmüş ve enkaz altında kalan yaklaşık 35 bin kişi yaşamını yitirmişti. Depremin 9. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm kamu ve özel kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yardım kampanyası başlatmış ve afet bölgesine yardım tırları gönderilmişti. Yardımlara bir yeni daha eklenerek Tüm Türkiye Tek Yürek Kampanyası başlatıldı. Çarşamba akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan programa birçok ünlü katılacak ve sunucuları arasında ise Pelin Çift da ekran karşısına çıkacak. Peki Pelin Çift kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Pelin Çift'in hayatı...

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PELİN ÇİFT KİMDİR? PELİN ÇİFT KİMDİR ? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Pelin Çift 1978 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 44 yaşında olan sunucu Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun olunca eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'de tamamladı. Ardından Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

İlk canlı yayın deneyimini 1997 yılında NTV'de başladığı Hava Durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra ise aynı kanalda haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir süre Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

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Pelin Çift Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur. 2013'te Show TV'de yayımlanan Bir Milyon Kimin? adlı program sunmuştur. 2015 yılı itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır.2016 yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi" adlı kitabı Erhan Altunay ile ve "Kudüs'ün Gizemli Tarihi" adlı kitabı Ömer Faruk Harman ile birlikte çıkarmıştır. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan "3'te 3 Tarih" adlı yarışma programını sunmaktadır.

PELİN ÇİFT EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Pelin Çift 2009 yılında Okan Akbaş ile evlendi. Çiftin Ömer adında bir oğlu var.