Pelin Karahan'ın sevenlerine müjdeli haber! Sinema filmiyle geri dönüyor!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan sevenlerine güzel haber geldi. Güzel oyuncu bir sinema filmi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

Üç yıldır setlerden uzak kalan Pelin Karahan Nişantaşı'nda gerçekleşen çekimlerde koşarken objektiflere yansıdı.

Yapımcılığını Banu Zorlu'nun üstlendiği senaryosunu Yasemen Zorlu'nun yazdığı, yönetmen koltuğunda ise yönetmen Emre Kavuk'un oturduğu projede filmin başrolünde Pelin Karahan, Banu Zorlu, Meral Çetinkaya, Hülya Duyar, Cem Zeynel Kılıç ve Goncagül Sunar gibi isimler yer alıyor.

"YENİDEN SETLERDE OLMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Çekimler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, "Çok özlemişim setleri. Yeniden setlerde olmak güzel bir duygu" dedi.

Filmin senaryosu ve olay örgüsü ile ilgili büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren güzel oyuncu: "Bir anne-kız hikayesi. Ben anneyim ufak bir kızım var. Onların yaşadığı başından geçen dramatik olayları anlatıyor. Senaryo çok güzel okuyunca duygusal anlar yaşadım. İçinde olmak istediğim bir projeydi. Gerçek bir hikaye, çok güzel olacak bence. Heyecanlıyız güzel bir filme başladık." ifadelerini kullandı.

"PELİN SENARYOYU OKUYUNCA ÇOK AĞLADI"

Filmin yapımcısı Banu Zorlu ise Pelin Karahan'ın oyunculuğunu çok beğendiğini belirtti. Zorlu, "Ben çok heyecanlıyım Pelin’in olmasını çok istiyordum. Görür görmez kanımız kaynadı ruhu melek Pelin’in gerçekten kendi de çok yetenekli. Pelin senaryoyu okuyunca ağladı. Ben senaryoyu ağlayarak anlatmıştım herkese, gerçek bir hikaye" dedi.

Sette virüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Banu Zorlu, "Ben çok titizim. Kovid-19 testi olmayan burada çalışamaz buraya giremez" ifadelerini kullandı.