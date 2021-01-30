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  3. Pelkas sakatlandı mı? Pelkas neden oyundan çıktı? | Dimitris Pelkas sağlık durumu

Pelkas sakatlandı mı? Pelkas neden oyundan çıktı? | Dimitris Pelkas sağlık durumu

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas'ın Çaykur Rizespor müsabakasında 61. dakikada yapılan oyuncu değişikliği ile maçtan çıkarılması sonucu spor tutkunları arama motorlarında Pelkas sakatlandı mı? Pelkas neden oyundan çıktı? | Dimitris Pelkas sağlık durumunu araştırıyor. İşte detaylar...

Pelkas sakatlandı mı? Pelkas neden oyundan çıktı? | Dimitris Pelkas sağlık durumu

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor müsabakasında 61. dakikada yapılan oyuncu değişikliği ile saf dışı kaldı. Bunun üzerine internet kullanıcılarının araştırdığı Pelkas sakatlandı mı? Pelkas neden oyundan çıktı? | Dimitris Pelkas sağlık durumu konularının detayları haberimizde...

PELKAS SAKATLANDI MI? PELKAS NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor müsabakasında yaşadığı sakatlık sonucu maçı tamamlayamadı. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas müsabakanın 60. dakikasında sakatlık yaşadı.

Pelkas sakatlandı mı? Pelkas neden oyundan çıktı? | Dimitris Pelkas sağlık durumu

DİMİTRİS PELKAS SAĞLIK DURUMU

Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Pelkas yerini 61. dakikada Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Pelkas'ın sağlık durumu hakkında yetkililer tarafından henüz bilgi paylaşılmadı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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