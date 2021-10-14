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  4. Pelkas, Trabzonspor maçını bekliyor! "Yeniden deneyeceğim"

Pelkas, Trabzonspor maçını bekliyor! "Yeniden deneyeceğim"

Hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına hazırlanan sarı lacivertli kulübün yıldız oyuncusu Dimitris Pelkas, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yunan basına konuşan Pelkas, maçta gol atmayı hedefleyeceğini ifade etti.

Pelkas, Trabzonspor maçını bekliyor! "Yeniden deneyeceğim"

Süper Lig'in 9. haftasında liderlik mücadelesi veren iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım için de büyük önem arz eden maç hakkında sarı lacivertli kulübün Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, ülkesinin basınına konuştu. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a karşı oynanan karşılaşmada uzaktan çektiği şutla ağları sarsan ve takımına 3 puanı kazandıran Pelkas, bu sezon da gol atmak istediğini dile getirdi.

"BİZİM ADIMIZA ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Maçın kendileri adına zor geçeceğini ancak kazanmak istediklerini ifade eden Dimitris Pelkas "Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama en önemlisi kazanmak." diye konuştu.

Pelkas, Trabzonspor maçını bekliyor! Yeniden deneyeceğim

Geçen sezonki maçta attığı gole değinen ve bu maçta da aynısını deneyeceğini aktaran yıldız futbolcu, "Geçtiğimiz sezon uzaktan çektiğim şutla gol atmıştım, bu maçta da uzaktan şutlar deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

BU SEZON ETKİSİZ

Yunan oyuncu, geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek sarı lacivertlilerin aldığı puanlarda önemli bir rol oynamıştı. Bu sezon ise toplamda 5 karşılaşmada forma giyen Pelkas, aynı performansı sergileyemedi. Yıldız oyuncu henüz gol veya asist üretemedi.

Pelkas, Trabzonspor maçını bekliyor! Yeniden deneyeceğim


 

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