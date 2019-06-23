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  3. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58 oldu

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58 oldu

Hakurk’ta devam eden Pençe Harekâtında öldürülen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58 oldu

Hakurk’ta devam eden Pençe Harekâtında öldürülen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

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