Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58 oldu Hakurk’ta devam eden Pençe Harekâtında öldürülen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

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Hakurk’ta devam eden Pençe Harekâtında öldürülen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu. Ayrıntılar geliyor...





