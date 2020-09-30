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  3. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında ele geçirilen PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiği duyuruldu.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ile mağaralarda ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Mehmetçik'in tespit ettiği sığınak ve mağaralarda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Bulunan sığınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimizce imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 3 Biksi makinalı tüfek, 1 lançer, 1 el bombası, 1 mayın, 3 el yapımı patlayıcı, 11 havan mühimmatı, 144 Doçka mühimmatı 1 RPG-7 mühimmatı, 1 Biksi namlusu, 192 Biksi mühimmatı 256 Doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, 7 havan tapası, 60 kilo amonyum nitrat, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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