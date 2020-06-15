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Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklar Kuzey Irak'a hava harekatı başlatıldı. Irak'ın Kuzey'inde bulunan bölgeye ilk defa bu kadar geniş bir operasyon düzenlendi.

Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” ifadelerini kullandı.

 

 

Millî Savunma Bakanlığı: "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor."

İbrahim Kalın: “Ülkemizin güvenliği için operasyon başladı”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için ‘Pençe Kartal' operasyonu başladı” dedi. Sözcü Kalın, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için ‘Pençe Kartal' Operasyonu başladı.
Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.

 

 

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik:
“Pençe-Kartal Operasyonu başladı” paylaşımını yaptı. Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor” dedi.

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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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