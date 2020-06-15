Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” ifadelerini kullandı. Pençe-Kartal Operasyonu başladı.

Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020

Millî Savunma Bakanlığı: "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor."



İbrahim Kalın: “Ülkemizin güvenliği için operasyon başladı”

Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için #PençeKartal Operasyonu başladı.

Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız.

Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek.

Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 14, 2020

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için ‘Pençe Kartal' operasyonu başladı” dedi. Sözcü Kalın, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için ‘Pençe Kartal' Operasyonu başladı.

Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı.

İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor. #PençeKartal pic.twitter.com/DtvaXMC3o6 — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 14, 2020

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik:

“Pençe-Kartal Operasyonu başladı” paylaşımını yaptı. Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor” dedi.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.