Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu! Pençe Kilit Operasyonu’nda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu.