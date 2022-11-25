Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu.
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu!
Pençe Kilit Operasyonu’nda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu!
Çok Okunanlar
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu!
Yorumlananlar
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi