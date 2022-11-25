Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu!

Pençe Kilit Operasyonu’nda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu.

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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu.

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