Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kilitledi. O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Hırsızların içeride olduğunu gören kadın durumu polise bildirdi.

YAYINLAMA
Google News
Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıl almaz olay herkesi şaşkına çevirdi. Burhaniye Mahallesinde eve giren hırsızlar, dışarda kalan ev sahibine kapıyı açmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi.

Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!

Eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kilitledi. O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kapının önünde sesleri duyan hırsızlar ne yapacağını şaşırdı.

Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!

Kapının açılmadığını arızalı olduğunu düşünen kadın, ev sahibi ile birlikte çilingir çağırıp eve girmeye çalıştı. Evinde hırsız olduğunu tahmin eden kadın, durumu polise bildirdi. Polislerin geleceğini fark eden hırsızlar pencereden atlayıp kaçtı.

Evde yapılan incelemeler sonucunda cep telefonunu çaldığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!

Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!

Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!

Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bartın'da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Bartın'da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!
Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!
Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!
Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Son Haberler
Hayaldi, gerçek oldu! Kastamonu'nun Küre ilçesi doğal gaza kavuştu
Hayaldi, gerçek oldu! Kastamonu'nun Küre ilçesi doğal gaza kavuştu
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!
Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Çok Okunanlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi