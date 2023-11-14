Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıl almaz olay herkesi şaşkına çevirdi. Burhaniye Mahallesinde eve giren hırsızlar, dışarda kalan ev sahibine kapıyı açmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi.

Eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kilitledi. O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kapının önünde sesleri duyan hırsızlar ne yapacağını şaşırdı.

Kapının açılmadığını arızalı olduğunu düşünen kadın, ev sahibi ile birlikte çilingir çağırıp eve girmeye çalıştı. Evinde hırsız olduğunu tahmin eden kadın, durumu polise bildirdi. Polislerin geleceğini fark eden hırsızlar pencereden atlayıp kaçtı.

Evde yapılan incelemeler sonucunda cep telefonunu çaldığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

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