Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!

Çanakkale Bayramiç sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nın Yenice bölgesindeki ormanlık alanda ayıların davranışlarını gözlemlemek için yerleştirilen fotokapandan çıkan görüntüler belgeselleri aratmadı.

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Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir bozayının domuz yerken görüntüleri fotokapana takıldı.

Bayramiç sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nın Yenice bölgesindeki ormanlık alanda ayıların davranışlarını gözlemlemek isteyen Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!

Bir hafta sonra fotokapanı kontrol eden Şevik, görüntülerde bir ayının domuz yediği anları fark etti. Bozayının domuzu yemesi fotokapana yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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