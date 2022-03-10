Pencüyek ne demek, TDK'ya göre Pencüyek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pencüyek ne demek? Pencüyek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pencüyek kelimesi. Peki pencüyek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pencüyek nedir, pencüyek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PENCÜYEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pencüyek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pencüyek kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pencüyek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zarla oynanan oyunlarda zarların üst yüzünün birinin beşli, öbürünün birli gelmesi

