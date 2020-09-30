Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile afet ve acil durumlara hazırlanıyor!

Afet ve acil durumlarında vatandaşa destek verecek olan AFAD’da eğitim alan 30 kişilik ekip, Pendik Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) Temel Arama Kurtarma Eğitimi alan gönüllü belediye personeli, 2. kur eğitime geçti. 3. kur eğitimin ardından profesyonel seviyeye gelecek olan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem ve sel gibi muhtemel afet ve acil durumlarda görev yapacak. Bu amaçla tam donanımlı araç ve ekipmanla donatılacak ekip, ihtiyaç duyulması halinde AFAD koordinesinde yurt içi ve dışı görevlere katılacak.