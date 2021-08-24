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Pendik Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor!

İlçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam eden Pendik Belediyesi, trafiği rahatlatmak ve yolların konfor seviyesini üst düzeye çıkarmak için yapılan alt ve üst yapı çalışmalarında asfalt ve yama miktarının temmuz ayı sonu 65 bin tona yaklaştığının bilgisini verdi.

Pendik Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor!

Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmasında asfalt ve yama miktarının temmuz ayı sonu 65 bin tona ulaşıldığı belirtildi.

Ekipler şu ana kadar Pendik Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklara 30 bin tona yakın asfalt döktü. Asfalt seriminin yanı sıra yama çalışması da yapan ekipler yine son 3 aylık süreçte asfalt robotunun da desteğiyle 31 bin 791 ton yama çalışması yaptı.

Pendik Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor!

YAMA ÇALIŞAMALARI HAVA ŞARTLARININ UYGUNLUĞUNA BAĞLI

Yama çalışmaları hava şartlarının uygun olduğu yıl boyunca asfalt serimi ise mayıs ayı ile eylül-ekim ayları arasında gerçekleştiriliyor.

Pendik Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor!Pendik Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor!Pendik Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor!

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