Pendik Belediyesi dar gelirli aileleri unutmadı! Okul çağındaki çocuklara kırtasiye yardımı!

Pendik Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne okulların açılması ile birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarına okul yardımında bulundu.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi dar gelirli aileleri unutmadı! Okul çağındaki çocuklara kırtasiye yardımı!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde dar gelirli vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından dar gelirli ailelerin belirlenmesinin ardından okul çağında bulunan çocuklar için okul desteği 479 ailede 1.000 çocuğa olacak şekilde başladı.

KIRTASİYE İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Pendik Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak yaptığı yardımlara bu sene 1000 çocuk dahil olurken, ekipler belirlenen evlerde bulunan çocuklara okul destek çantalarını hediye etti. Hediye edilen destek çantaların okul dönemi boyunca lazım olacak tüm kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR UNUTLMADI

Pendik’te ikamet eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerde yetim-öksüz çocuklara da eğitim yardımı yapıldı. Ailelere yılda bir defa öğrenci başına Yetim-Öksüz Öğrenci Yardımı yapılarak 599 aileye mensup yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.

Pendik Belediyesi dar gelirli aileleri unutmadı! Okul çağındaki çocuklara kırtasiye yardımı!Pendik Belediyesi dar gelirli aileleri unutmadı! Okul çağındaki çocuklara kırtasiye yardımı!Pendik Belediyesi dar gelirli aileleri unutmadı! Okul çağındaki çocuklara kırtasiye yardımı!Pendik Belediyesi dar gelirli aileleri unutmadı! Okul çağındaki çocuklara kırtasiye yardımı!

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