Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler

Hatay'ın Antakya ilçesindeki enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan Pendik Belediyesine bağlı ekipler, yerde buldukları Türk bayrağını temizleyip çalışma alanın dışına çıkardı.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketleriyle sarsıldı. Depremin yıkıcı bir etki yarattığı illerden olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler

BAYRAK FARK EDİLİNCE ÇALIŞMALAR DURDU

Bu doğrultuda destek amaçlı Antakya ilçesinde bulunan Pendik Belediyesi'ne bağlı ekipler, yere düşmüş Türk bayrağını görünce çalışmaları durdurdu.

Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler

BAYRAK TEMİZLENDİ

Ekipler, Türk bayrağını yerden kaldırıp temizledi. Bayrağın enkaz alanından çıkarılması sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Kameralara yansıyan görüntüler duygulandırdı.

Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler

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