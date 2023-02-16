Pendik Belediyesi ekipleri duygulandırdı! Enkazda buldukları Türk bayrağını yerden kaldırıp temizlediler

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketleriyle sarsıldı. Depremin yıkıcı bir etki yarattığı illerden olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
BAYRAK FARK EDİLİNCE ÇALIŞMALAR DURDU
Bu doğrultuda destek amaçlı Antakya ilçesinde bulunan Pendik Belediyesi'ne bağlı ekipler, yere düşmüş Türk bayrağını görünce çalışmaları durdurdu.
BAYRAK TEMİZLENDİ
Ekipler, Türk bayrağını yerden kaldırıp temizledi. Bayrağın enkaz alanından çıkarılması sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Kameralara yansıyan görüntüler duygulandırdı.