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Pendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladı

Pendik Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde asfalt ve yama çalışması başlatıldı. Ekipler sonbahara kadar toplamda 130 bin ton asfalt serimi planlıyor.

Pendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladı

Pendik'te ilçe genelinde başlayan çalışmalarda Pendik Belediyesi ekipleri 11 farklı ekip ile sonbahara kadar gerçekleşecek olan çalışmalarda 130 bin ton asfalt dökümü yapacaklar. Ekipler bir yandan da kış dönemine hazırlık yaparak kış ayında tuzlama ile meydana gelen bozuk yolların onarımını gerçekleştirilmesini planlıyor.

ÇALIŞMALAR ASFALT ROBOTU İLE YAPILIYOR

Kapsamlı olarak planlanan asfalt serimi cadde ve sokakların yanı sıra etaplar halinde sürdürülen Kartal-Pendik-Tuzla Bağlantı Yolu gibi alternatif yollarda da gerçekleştiriliyor. Belediye ekiplerinin yaptığı asfalt çalışmaları, asfalt robotunun kullanılmasıyla daha da hızlı yapılıyor. 

Pendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladıPendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladıPendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladıPendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladı

Pendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladı

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