Pendik Belediyesi ekiplerinden hummalı çalışma! Okullar eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde bulunan okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır bir hale gelmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Okulların açılmasına günler kala belediye ekipleri tarafından okullarda her türlü temizlik işlemi yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanılıyor.

ÖZEL VE DEVLET OKULLARI YENİ DÖNEME HAZIR

Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde hizmet veren 168 devlet ve 93 özel okulda dış alan yıkama, mekanik süpürme, okulların bahçelerinde yabani ot temizliği gibi işlemler yapılıyor. Ekipler temizlik haricinde ayrıca sınıfları, kütüphaneleri, şadırvan ve tuvaletleri salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyorlar.