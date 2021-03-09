Pendik Belediyesi farklı branşlarda meslek edindirme kursları açıyor

Pendik Belediyesinin düzenlediği sanat, yabancı dil, meslek eğitimi ve daha birçok alandaki kurslar devam ediyor. Pendikli vatandaşların başvuru yaparak katılabildiği kurslarda farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Pandemide önce online olarak daha sonra kontrollü olarak yüz yüze devam eden eğitimlerde vatandaşlar, ilgi alanlarına uygun eğitimleri alabiliyor. Pendik Belediyesi tesislerinde devam eden kurslar, branşlarında uzman eğitmenler önderliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde maske ve mesafe kuralına uyulmasının yanı sıra kursiyerlerin kullanması için temin edilen malzemeler de her defasında dezenfekte ediliyor.

Geçtiğimiz ay; tekstil, bilişim, yabancı dil, diksiyon, peyzaj, tarım ve yetiştiricilik, dikiş, dokumacılık ve sanat alanlarında 10 adet yeni kurs eğitime açıldı. Pandemi kurallarınca oluşturulan steril ve sağlıklı ortamlarda, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen kurslarda pek çok vatandaş eğitimini tamamladı.

FARKKLI BRANŞLAR YENİ DÖNEMDE LİSTEYE EKLENECEK

Yeni dönemde listeye farklı branşlarda kurslar eklenecek 2021 yılı için planlanan kurslar arasında; web tasarımı, e-ticaret, İngilizce ve Arapça, muhasebe ve kuaförlük kursları ile KOSGEB girişimcilik ve Photoshop eğitimleri yer alıyor. Eğitimler, kursiyerlerin kullanımı için ilgili materyallerin bulunduğu Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi, Ali Ulvi Kurucu Bilgi Evi ve Spor Merkezi, Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi, Hamit Aytaç Kültür Merkezi, Hüseyin Vassaf Bilgi Evi ve ve Spor Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi Binası’nda sürdürülüyor. Kurslarla alakalı tüm bilgilere pendik.bel.tr adresinde yer alan Kültür Sanat Menüsü ve “Kurslar” sayfasından ulaşılabiliyor. Kurslara başvuru yapmak isteyenlerin aynı sitede yer alan E-Belediye Menüsü “Başvuru - Kurs Başvuru” kısmına tıklaması gerekiyor.

MART AYINDA YENİ BAŞAYACAK KURSLAR HANGİLERİ?

Mantar Yetiştiriciliği

Makrome Örgü Kursu

Geleneksel El Nakışları Kursu