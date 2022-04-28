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Pendik Belediyesi fidan dikim etkinliğini başlattı! Çevreci öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Pendik Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi’ndeki boş alanda öğrencilerin katılımıyla ağaç dikim etkinliği düzenledi.

Pendik Belediyesi fidan dikim etkinliğini başlattı! Çevreci öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Kavakpınar Fuat Köprülü Anaokulu ve Yenişehir Adil Büyükcengiz İmam Hatip Okulu öğrencileri Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi’ndeki boş alana çok sayıda fidan dikti.

AĞAÇ DİKİM ETKİNLİĞİ SÜRÜYOR

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen ağaç dikim etkinliği için öğrenciler “Çevreci öğrencileriz”, “Çekirdeklerimizi toprağa bırakalım” mesajlarıyla farkındalık oluşturdu. Öğretmenlerin de eşlik ettiği ağaç dikim etkinliği önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda devam edecek.

Pendik Belediyesi fidan dikim etkinliğini başlattı! Çevreci öğrenciler fidanları toprakla buluşturduPendik Belediyesi fidan dikim etkinliğini başlattı! Çevreci öğrenciler fidanları toprakla buluşturduPendik Belediyesi fidan dikim etkinliğini başlattı! Çevreci öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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