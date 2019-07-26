Pendik Belediyesi gençlik kampı kayıtlarını başlattı

Birçok sosyal ve kültürel etkinliklerin bulunduğu Pendik Belediyesinin gençlerin hizmetine soktuğu Gençlik Kampı bu yıl yenilenen konaklama üniteleriyle gençlere kapılarını açıyor.

Pendik Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı ve bu yıl yenilenen konaklama üniteleriyle gençlere kapılarını açan Gençlik Kampı için kayıtlar 29 Temmuz`da başlıyor. Yemyeşil ağaçlar, masmavi gökyüzü, sessiz ortam ve tertemiz havasıyla sunduğu ortamda gençler, sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı eğitim programlarıyla dopdolu günler yaşayacak. Ücretsiz olarak verilen Gençlik kampına ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 12-16 yaş arası tüm öğrenciler katılabilir. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılıyor. Kontenjanla sınırlı olan başvurular, www.pendik.bel.tr internet sitesi üzerinden alınıyor.

Kampta doyasıya vakit geçirecekler

Gençlik Kampı’nda futbol, voleybol, masa tenisi, mas güreşi, okçuluk, dağ bisikleti, badminton, doğa yürüyüşü, mangala, satranç, çuval yarışı, yumurta yarışı, halat çekme ve macera parkuru gibi sportif etkinliklerin yanı sıra müzik, film ve belgesel gösterimi ile eğitim seminerleri ve kitap değerlendirme gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılacak.