Pendik Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hafta sonu gerçekleşecek kar yağışı için Pendik Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı Pendik Belediyesi ekipleri, AKOM’daki kış hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele için araçların son kontrolleri yapıldı. Personele hangi bölgede hangi çalışmaların yapılacağına dair iş programları dağıtıldı.

PENDİK KAR YAĞIŞINA HAZIR

Cuma ve haftasonu beklenen kar yağışına karşı 178 personel, 7 kar küreme aracı, 2 greyder ve 12 kazıcı araçla teyakkuz halinde bekliyor. Buzlanmaya karşı kullanılan tuz depolarındaki hazırlık da tamamlandı.