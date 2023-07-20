Pendik Belediyesi kente iki yeni prestij caddesi kazandırdı, Necmettin Erbakan ve Fevzi Çakmak Caddeleri prestij caddesi oldu

Pendik Belediyesi Esenyalı Necmettin Erbakan ve Fevzi Çakmak Caddelerindeki çalışmalar tamamlandı. Her iki caddeye dekoratif aydınlatma yapıldı, asfalt yenilendi, kaldırımlar prestij caddeye uygun hale getirildi.

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Pendik Belediyesi kente iki yeni prestij caddesi kazandırdı, Necmettin Erbakan ve Fevzi Çakmak Caddeleri prestij caddesi oldu

Pendik Belediyesi ekipleri Esenyalı Necmettin Erbakan ve Fevzi Çakmak Caddelerindeki çalışmaları tamamladı. Çalışma sonrasında her iki cadde prestij caddesine dönüştü. Caddelerin asfaltları yenilendi, kaldırımlar prestij caddeye uygun hale getirildi.

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PRESTİJLİ CADDELER BÖLGEYE DEĞER KATIYOR

Yine her iki caddeye dekoratif aydınlatma direkleri konuldu. Prestij caddeleri yapıldıkları bölgeye değer katıyor. Özellikle dekoratif aydınlatma direkleri akşam saatlerinden itibaren caddelerin ışıl ışıl görünmesini sağlıyor.

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