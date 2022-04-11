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Pendik Belediyesi kursiyerleri dereceye girdiler: Havva Tümer ve Ayşe Elif Kızıltan eserlerini sundu

Pendik Belediyesi kursiyerlerinden Havva Tümer ve Ayşe Elif Kızıltan’ın kat’ı eserleri, Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nda dereceye girdi.

Pendik Belediyesi kursiyerleri dereceye girdiler: Havva Tümer ve Ayşe Elif Kızıltan eserlerini sundu

Bu yıl 21.si düzenlenen Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nda Pendik Belediyesi kursiyerlerinden Havva Tümer ve Ayşe Elif Kızıltan dereceye girdi.

Uzun yıllardır Pendik Belediyesinde kat’ı branşında eğitim alan kursiyerlerden Havva Tümer’in “Karşılaşma”, Ayşe Elif Kızıltan’ın ise “Zeytin ile yaşamak” adlı eserleri jüriden başarıyla geçti.

ESERLER ANKARA'DA SERGİLENECEK

Pendik Belediyesi Kat’ı Kursu Eğitmeni Ayşe Kıran, her iki kursiyerin de kat’ı sanatında başarı gösterdiğini, dereceye giren eserlerinin mayıs ayında Ankara’da sergileneceğini belirtti.

GEÇEN YIL DERECEYE GİRDİ

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (PESEM) Akademisi çatısı altında düzenlenen kat’ı dersleri, başarılı kursiyerler yetiştirmeye devam ediyor. 20. Devlet Türk Süsleme Sanatlar Yarışması’nda Pendik’ten bir kursiyer daha dereceye girmiş, Kursiyer Neval Ölmez’in “Çarkıfelek” adlı kat’ı çalışması yine Ankara’da sergilenmeye layık görülmüştü.

KAT'I SANATI NEDİR?

Osmanlı döneminde yaygın olan Kat’ı, kağıt veya derinin kesilip üst üste koyulup üç boyutlu düzenlenmesiyle oluşturuluyor. Kesme, cımbızlama, silikonlama, ütüleme ve vernikleme gibi aşamaları olan sanat dalı büyük sabır ve uğraş gerektiriyor.

Pendik Belediyesi kursiyerleri dereceye girdiler: Havva Tümer ve Ayşe Elif Kızıltan’ın eserlerini sunduPendik Belediyesi kursiyerleri dereceye girdiler: Havva Tümer ve Ayşe Elif Kızıltan’ın eserlerini sunduPendik Belediyesi kursiyerleri dereceye girdiler: Havva Tümer ve Ayşe Elif Kızıltan’ın eserlerini sundu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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