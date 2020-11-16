Pendik Belediyesi Sanat Akademisi eğitimlerine start verdi!

El sanatları, görsel ve enstrüman alanlarındaki çeşitli eğitimleriyle sanata her açıdan destek veren Pendik Sanat Akademisi, kurs kayıtlarının sona ermesiyle koronavirüse karşı aldıkları tedbirlerle eğitimlere başladı.

Bu sezon pandemi süreci nedeniyle sınırlı sayıda kursiyer alan Pendik Sanat Akademisi, faaliyetlerine başladı. Kursiyerler, akademide el sanatları, görsel ve enstrüman alanlarında 21 farklı branşta eğitim görüyor. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek eğitim sonunda ise kurs eğitmenleri önderliğinde branşlara göre sezon kapanış sergisi ve konserler gerçekleştirilecek.

'MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALARINA UYGUN EĞİTİM'

Pandemi kuralları nedeniyle Pendik Sanat Akademisi'nde sınıf kapasiteleri azaltıldı. Atatürk Kültür Merkezi, Neyzen Tevfik Sanat Evi, Ahmedi Hani Kültür Merkezi, Hamid Aytaç Kültür Merkezi, Fevzi Çakmak El Sanatları Merkezi ve Uluçınar Vakfı’nda verilen eğitimlerde kursiyerler maske ve mesafe kurallarına uygun olarak eğitim alıyor. Kursiyerlerin kullandıkları eşyalar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

BU SEZON VERİLECEK KURSLAR

EL SANATLARI

-Taş İşlemeciliği

-Osmanlı Süsleme Sanatı

-Çini

-Cam Füzyon

-Sedef Kakma

-Ahşap Oyma

-Ebru

-Hat

-Minyatür

-Tezhip

GÖRSEL SANATLAR

-Resim

-Karikatür ve Mizah

-Fotoğrafçılık

-Güzel Sanatlar Temel ve Sanat Eğitimi

ENSTRÜMAN KURSLARI

-Keman

-Piyano

-Gitar

-Ud

-Ney

-Bağlama

-Kemençe