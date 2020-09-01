Pendik Belediyesi sıfır atık çalışmasına tam destek!

Son iki yılda topladığı kağıt, cam, plastik, metal gibi atıklarla geri dönüşüme katkıda bulunan Pendik Belediyesi, topladığı 12 bin 410 ton atık ile doğaya ve ekonomiye katkı sağladı.

Tam otomatik tesis niteliğindeki Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 2017 yılında faaliyete geçti. Ramazanoğlu Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alanda hizmet veren tesis, saatte 8 ton ayrıştırma kapasitesi ile çalışıyor. Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'nde kâğıt-karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları kısa sürede türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor.

12 BİN 410 TON ATIK TOPLANDI

Öte yandan Pendik Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi İSG ile 2018 yılında atık toplama anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte, günlük yaklaşık 150 bin kişinin giriş çıkış yaptığı havalimanından Pendik'teki Ambalaj Atık Ayrıştırma Tesisi'ne ayda tonlarca atığın gelişi sağlanıyor. 2018 yılı Haziran ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar olan süreçte, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 6 bin 577 kâğıt, 4 bin 095 ton plastik, 1.613 ton cam, 124 ton metal olmak üzere toplamda 12 bin 410 ton atık toplandı.

175 BİN METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI

Anlaşma kapsamında toplanan 6 bin 577 ton kağıdın geri kazanılması ile 112 bin ağacın kesilmesi önlendi. Toplanan kâğıt atıkların geri dönüşümü sayesinde ayrıca bin 170 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşti, 27 bin megawatt enerji tasarrufu sağlandı, 175 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Ayrıca toplanan plastik, cam ve metal atıkların geri dönüşümü ile petrol ve enerji tasarrufu sağlanırken daha az sera gazı salınımı da gerçekleşmiş oldu. Bu sayede hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlandı.

''TAMAMEN YERLİ ÜRETİMLE, MAKİNELERLE İMAL EDİLEN BİR TESİS''

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi hakkında konuşan Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, "Bu tesis Pendik Belediyesinin öz sermayesi olarak yatırım yaptığı ve tamamen yerli üretimle, makinelerle imal edilen bir tesis. Bu tesisi kurduktan sonra da Pendik'in tamamıyla ilgili çalışma yaparken, Sabiha Gökçen Havalimanımız da burada kaynak olarak gördüğümüz bir tesisimizdi. Dolayısıyla görüşmelerimiz neticesinde, onlarla atıkların alınmasıyla ilgili bir protokol yaptık. Pendik'te topladığımız atıkların üçte bir oranındaki kısmı Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından temin ediliyor. Bu noktada iki yıllık süre zarfında atıkları ayrıştırarak ekonomiye katkı sunmaya çalıştık" dedi.