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Pendik Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında Kompost üretim tesisini kurdu

Sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini sürdüren Pendik Belediyesi Kompost üretim tesisi kurdu. Tesisde aşevi ve semt pazarlarındaki atıkların, organik gübreye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Pendik Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında Kompost üretim tesisini kurdu

Haftalık 3.500 litre organik ve biyobozunur atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesi, atık gıdaları organik gübreye dönüştürecek.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Belediyeye ait aşevi ve semt pazarlarındaki organik atıklar Kompost üretim tesisine gelerek parçalama, fermantasyon ve bekletme gibi aşamalardan geçecek. Daha sonra toprak zenginleştirme süreci sonucunda elde edilecek organik gübre, Pendik genelindeki bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.

Pendik Belediyesi Kompost üretim tesisi kurduPendik Belediyesi Kompost üretim tesisi kurdu

 

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