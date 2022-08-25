Pendik Belediyesi yardıma muhtaç insanları unutmadı! Evde Refakat Hizmeti ile hastalara hizmet veriyor!

Pendik Belediyesi ekipleri “Evde Refakat Hizmeti” ile bakıma muhtaç yaşlıların yardımları için evleri ziyaret ederek yaşlıların kişisel bakımlarına yardım ediyor.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi yardıma muhtaç insanları unutmadı! Evde Refakat Hizmeti ile hastalara hizmet veriyor!

Pendik Belediyesi yardıma muhtaç kişilerin temizliği ve bakımı için oluşturmuş olduğu “Evde Refakat Hizmeti” ile hizmet vermeye devam ediyor. İlçe genelinde bakıma muhtaç kişilerin belirlenmesi ile evlere ziyaretlerde bulunan belediye ekipleri bakıma muhtaç insanların bakımlarını yaparak her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

YAŞ ŞARTI ARANMADAN HER HASTAYA HİZMET

Yaş şartı aranmaksızın her türlü hastaya verilen bu hizmet ile yatalak raporu(epikriz) olan her hasta yararlanabiliyor. Başvuru yapılan evlere giden ekipler hastanın ihtiyaçlarını gidererek refakat ediyor. Bu sayede hem hastanın konforu sağlanıp yaşam kalitesi iyileştiriliyor hem de hasta yakınlarının günlük ihtiyaçlarını gidermeleri için zaman sağlanıyor. İlçe genelinde sene başından itibaren 31 aileye haftada 1 gün olmak üzere saat 9.00-17.00 arası Evde Refakat Hizmeti veriliyor.

EVDE REFAKAT HHİZMETİ NEDİR?

Sağlık hizmeti olmayan Evde Refakat Hizmeti’nde hastanın konforu ve günlük ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor. Görevli refakatçi hastanın alması gereken ilaçların takibini yaparak tüm ilaçlarını zamanında içmesini sağlıyor. Bunun yanında hasta odasının havadar tutulmasına yatalak hastaların sürekli yatmalarına bağlı olarak gelişebilecek yatak yaralarını önlemek için hastalara iki saatte bir pozisyon vererek yön değiştirmelerini ve dönmelerine dikkat ediyor. Hizmet dahilinde hasta durumuna göre kitap okuma, sohbet etme gibi sosyal aktiviteler de yapılıyor. Hastanın tuvalete gitmesine, yemek yemesine, üstünü değiştirmesine ve kişisel temizliği yapmasına da yardımcı olan refakatçi istek dahilinde hastaya belli periyotlarda sabunlu bez ile silme banyosunu yaptırarak saçlarını ve tüm vücudunu temizleyerek refahlamasını da sağlıyor. Yürüyebilen hastalara ev içerisinde kısa süreli yürüyüşler ve yatak içi-dışı egzersizlerini yaptırarak hastanın motivasyonunu sağlıyor.

Pendik Belediyesi yardıma muhtaç insanları unutmadı! Evde Refakat Hizmeti ile hastalara hizmet veriyor!Pendik Belediyesi yardıma muhtaç insanları unutmadı! Evde Refakat Hizmeti ile hastalara hizmet veriyor!

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