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  3. Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL değerinde sosyal destek

Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL değerinde sosyal destek

Pendik Belediyesi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Sosyal Destek Yardımı yapıyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere 750 TL destek olacaklarını duyurdu. Başvurular belediyenin resmi WEB sitesinden alınıyor.

Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL değerinde sosyal destek

Pendik Belediyesi üniversiteli gençlere destek sağlıyor. Bu yıl ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere Sosyal Destek Yardımı projesiyle 750 TL’lik yardım yapılacağı açıklandı.

Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanıyor.

Öğrenciler, pendik.bel.tr WEB sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt Belgesinin Öğrenci Belgesini forma yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvuru yapabiliyor.

Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL değerinde sosyal destek

17.10.2021 Perşembe Saat 23.59 tarihine kadar devam edecek olan başvurular pendik.bel.tr üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yardımları ailelerin hesabına yatırılacak.

Sosyal medya hesabından müjdeyi veren Başkan Ahmet Cin: “Bu yıl üniversiteyi kazanan sevgili gençler! Pendik’te oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Pendik Belediyesi resmi WEB sitesindeki Yeni Üniversiteli Destek Formu’nu hemen doldurun. Belediyemizin 750 TL desteği hesabınıza gelsin. Aramızda kalmasın, herkes bilsin; Ne Varsa Pendik’te Var.” şeklinde gençlere seslendi.

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