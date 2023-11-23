Pendik Belediyesi'den Filistin’e anlamlı bağış!

Pendik Belediyesi oldukça anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İhsan Erdem ve Ayşe Bozkurt’un filografilerinden oluşan “Aşkla Filografi” adlı serginin tüm satış geliri Filistin’e bağışlanacak.

YAYINLAMA
Google News
Pendik Belediyesi'den Filistin’e anlamlı bağış!

Pendik Belediyesi oldukça anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İhsan Erdem ve Ayşe Bozkurt’un filografilerinden oluşan “Aşkla Filografi” adlı serginin tüm satış geliri Filistin’e bağışlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi “Aşkla Filografi” Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. İhsan Erdem ve Ayşe Bozkurt’un eserlerinden oluşan sergide 15 Temmuz hain darbe girişiminden Abdülhamit’in portresine, Atatürk’ün Samsun’a çıkışını konu alan filografiden Türk bayrağına pek çok farklı temalı eser yer alıyor.

Pendik Belediyesi'den Filistin’e anlamlı bağış!

26 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak serginin en anlamlı eserleri ise Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarını içeren filografiler oldu.

Pendik Belediyesi'den Filistin’e anlamlı bağış!

Tüm eserlerin satış geliri Filistin’e bağışlanacak

“Aşkla Filografi” adlı serginin açılış töreni geçtiğimiz pazartesi günü çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan İhsan Erdem ve Ayşe Bozkurt,sergideki eserlerin satış gelirinin İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Filistin’e bağışlayacaklarını belirtti.

Pendik Belediyesi'den Filistin’e anlamlı bağış!

Silahlı saldırı sonucu ölen spor kulübü başkanının cenazesinde davul zurna çalındı!Silahlı saldırı sonucu ölen spor kulübü başkanının cenazesinde davul zurna çalındı!

AK Partili Metin Külünk'ten şaşırtan adaylık kararı! "Aday olmaya mecburdum" diyerek duyurduAK Partili Metin Külünk'ten şaşırtan adaylık kararı! "Aday olmaya mecburdum" diyerek duyurdu

Nurettin Beşinci Pendik Belediye Başkan A. adaylığı müracaatını yaptıNurettin Beşinci Pendik Belediye Başkan A. adaylığı müracaatını yaptı

Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimlerPendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tuzla belediyesinden bir İstanbul nostaljisi! Palmiye balık ekmek hizmete girdi!
Tuzla belediyesinden bir İstanbul nostaljisi! Palmiye balık ekmek hizmete girdi!
Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı
Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı
Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Teknoloji ve Dijitalleşme Çalıştayı
Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Teknoloji ve Dijitalleşme Çalıştayı
Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Son Haberler
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Bu lezzet uykularınızı bölecek! Siirt'in özel lezzeti büryan kebabını tadanlar bir daha unutamıyor!
Bu lezzet uykularınızı bölecek! Siirt'in özel lezzeti büryan kebabını tadanlar bir daha unutamıyor!
(TUZGEM) öğrencileri öncülüğünde düzenlenen ‘Kan Dostum’ kampanyasına Tuzla’lı vatandaşlardan büyük ilgi!
(TUZGEM) öğrencileri öncülüğünde düzenlenen ‘Kan Dostum’ kampanyasına Tuzla’lı vatandaşlardan büyük ilgi!
Çok Okunanlar
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"
Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"
Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına Tuzla'da yeni bir müze hizmete açıldı
Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına Tuzla'da yeni bir müze hizmete açıldı
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi