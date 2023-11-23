Pendik Belediyesi'den Filistin’e anlamlı bağış!

Pendik Belediyesi oldukça anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İhsan Erdem ve Ayşe Bozkurt’un filografilerinden oluşan “Aşkla Filografi” adlı serginin tüm satış geliri Filistin’e bağışlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi “Aşkla Filografi” Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. İhsan Erdem ve Ayşe Bozkurt’un eserlerinden oluşan sergide 15 Temmuz hain darbe girişiminden Abdülhamit’in portresine, Atatürk’ün Samsun’a çıkışını konu alan filografiden Türk bayrağına pek çok farklı temalı eser yer alıyor.

26 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak serginin en anlamlı eserleri ise Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarını içeren filografiler oldu.

Tüm eserlerin satış geliri Filistin’e bağışlanacak

“Aşkla Filografi” adlı serginin açılış töreni geçtiğimiz pazartesi günü çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan İhsan Erdem ve Ayşe Bozkurt,sergideki eserlerin satış gelirinin İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Filistin’e bağışlayacaklarını belirtti.

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