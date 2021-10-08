Pendik Belediyesinden Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği

Pendik Belediyesi, Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törenle Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi dağıtımı yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu, Pendik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Eşref Şeneroğlu ve ilçe genelinde faaliyet gösteren spor kulüpleri katıldı. Konuşmasında yeni açılan ve yapımı devam eden spor tesislerine dikkat çeken Başkan Ahmet Cin: “Geçtiğimiz sene bu yardımlarımızı spor kulüplerimize yapmıştık; ancak pandemi sebebiyle tören yapamamıştık. Pendik, spor ve gençlik faaliyetlerinde etkin olan bir ilçe. Geçenlerde yeni spor tesisimizin açılışını gerçekleştirdik ve altın madalya alan bir boksörümüz Busenaz kardeşimizin adını verdik. Önümüzdeki günlerde diğer yeni spor komplekslerimize olimpiyat şampiyonlarımızın ismini vermek suretiyle açacağız inşallah. Kanı kaynayan bir gençliğimiz var, ne yapsak az.” dedi.

60 KULÜBE MALZEME DESTEĞİ VERİLDİ

Pendik Belediyesi, bu yıl 60 spor kulübüne destekte bulundu. Törende malzeme desteğini Başkan Ahmet Cin takdim etti. Törende konuşmaya yapan Ramazan Aydoğdu: “Gençlik ve spor ilçesi Pendik’imizdeki etkinlikleri için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Pendik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Eşref Şeneroğlu yapılan yardımlar hakkında “Amatör Spor Kulüpleri haftasında böyle bir etkinlik düzenledikleri için belediye başkanımızı kutluyorum.” diyerek teşekkür etti.Törende aynı zamanda sporcuların gösterilerine de yer verildi.Pendik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sporcuları tarafından Karate ve Kick Boks gösterisi gerçekleştirildi.