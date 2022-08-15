Pendik Belediyesi'nden bakım ve onarım çalışmaları! Park ve bahçeler yenileniyor!

Pendik Belediyesi çevre düzenlemeleri ile birlikte ilçe genelinde bulunan park ve bahçelerin bakım ve onarımını gerçekleştirerek ilçe genelinde değişimi sağlayarak vatandaşların daha kolay ve konforlu bir şekilde vakit geçirmesini sağlıyor. Ekipler park ve bahçelerde sadece oyun alanları ve oturma alanlarını de değil tüm çevreyi yeniden düzenliyor.

İLÇEDEKİ TÜM PARK VE BAHÇELER ONARILACAK

Ekiplerin başlatmış oldukları çalışmalar ile parklarda yıpranmış oyun ve oturma grupları yenileniyor yıpranan, eskimiş kauçuk zeminler değiştiriliyor ve park ve bahçelerde bulunan çimler, bitkiler elden geçiriliyor. Ekiplerin k etapta 39 parkta sürdürülen bakım, onarım ve yenileme çalışması daha sonra diğer parklarda da yapılacak.