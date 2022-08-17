Pendik Belediyesi'nden dev hizmet! Atık Geliştirme Merkezleri büyütülüyor, enerji santrallerine yakıt sağlanacak!

Pendik Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde yapılan çalışmaları artırdığı için daha büyük çaplı üretim merkezi kurarak yakıt kaynağı oluşturabilecek tesisler kuruyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pendik Belediyesi'nden dev hizmet! Atık Geliştirme Merkezleri büyütülüyor, enerji santrallerine yakıt sağlanacak!

Pendik Belediyesi çevreye fayda sağlayacak ve kullanılmayan ürünlerin yeniden dönüştürülmesine yardımcı olacak olan atık merkezlerinde yapılan hizmetleri artırmak amacıyla yaptığı çalışmaların etkinliğini artırarak çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacak ve atıkların geri dönüşümünü sağlayacak olan yeni bir üretim merkezi kuruyor.

ATIK MERKEZİ DAHA DA BÜYÜTÜLÜYOR

Pendik Belediyesi Atık Geliştirme Merkezi'nde her gün onlarca ton toplanan atıkların ayrıştırıldığı merkez daha da büyütülerek Tehlikesiz Atıklardan Türetilmiş Yakıt Üretim Merkezi(SRF Tesisi) kurulacak. Ambalaj atıklarından atık eşyaya, tekstil atıklarından atık pile 14 farklı atık grubunda her gün tonlarca ürünün toplanıp ayrıştırıldığı tesiste yakıt üretiminin hizmete girmesi ile enerji santrallerine yakıt akışı sağlanacak.

ENERJİ SANTRALLERİNE DÜZENLİ YAKIT DESTEĞİ

Merkezde ahşap atıkları, tekstil ürünleri ve hacimli atıklardan elde edilen materyaller geri kazanım tesislerine yeniden hammadde üretilmek üzere geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Ahşap, sünger ve tekstil grubu ürünlerden geriye kalan atıklar ise parçalanarak biokütle halinde enerji santrallerinde alternatif yakıt kaynağı olarak değerlendirilecek.

Pendik Belediyesi'nden dev hizmet! Atık Geliştirme Merkezleri büyütülüyor, enerji santrallerine yakıt sağlanacak!Pendik Belediyesi'nden dev hizmet! Atık Geliştirme Merkezleri büyütülüyor, enerji santrallerine yakıt sağlanacak!Pendik Belediyesi'nden dev hizmet! Atık Geliştirme Merkezleri büyütülüyor, enerji santrallerine yakıt sağlanacak!Pendik Belediyesi'nden dev hizmet! Atık Geliştirme Merkezleri büyütülüyor, enerji santrallerine yakıt sağlanacak!Pendik Belediyesi'nden dev hizmet! Atık Geliştirme Merkezleri büyütülüyor, enerji santrallerine yakıt sağlanacak!

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