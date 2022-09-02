Pendik Belediyesi'nden devasa büyüklükte park! Yakında hizmete açılıyor!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde çevre düzenlemelerine ve yeni inşalar yapmaya devam ediyor. Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapımına başlanan ve bittiği zaman içinde vatandaşların çitli şekillerde eğlenip vakit geçirmesi için inşa edilecek olan parkın belediye ekiplerini yoğun çalışmaları ile haftaya bitirilmesi planlanıyor.

BİRÇOK FARKLI ALAN BULUNUYOR

Ahmet Yesevi Mahallesi Kamber Sokak’ta yapılan park, toplamda 5.5 dönümlük bir araziye inşa ediliyor. Yapılacak olan parkta oyun grupları, fitness aletleri, halı saha, pergola ve piknik masalarının yer alacağı dinlenme alanları da bulunacak. Yürüyüş yolu da inşa edilecek olan park çevresi ayrıca bitimine yakın bir zaman kala ağaçlandırılacak.