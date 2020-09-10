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  3. Pendik Belediyesi'nden Gebze-Harem minibüslerine dezenfektan desteği!

Pendik Belediyesi'nden Gebze-Harem minibüslerine dezenfektan desteği!

Pendik Belediyesi'nin minibüslerde uyguladığı koronavirüs önlemlerinden birisi olan dezenfektan ünitesi çalışması şimdilerde Gebze-Harem Minibüs hattında da başlattı.

Pendik Belediyesi'nden Gebze-Harem minibüslerine dezenfektan desteği!

Pendik'te geçtiğimiz yaz başında başlatılan minibüslere dezenfektan koyma önleminin ardından şimdi de İstanbul’un en uzun minibüs hattı olan Gebze-Harem minibüslerine de dezenfektan ünitesi yerleştirmeye başladı.

Pendiklilerin de yoğun olarak kullandığı minibüsleri önce Koronavirüs’e karşı dezenfekte eden ekipler, çalışma sonunda araçlara sabit dezenfektan ünitesi monte edip “Bu aracın dezenfektasyonu Pendik Belediyesince yapılmıştır.” etiketi yapıştırıyor.

Pendik Belediyesi'nden Gebze-Harem minibüslerine dezenfektan desteği!

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN'E BÜYÜK TEŞEKKÜR 

Sabit dezenfektan üniteleri sayesinde yolcular araçlara binip inerken ellerini dezenfekte edebiliyor. Şoförler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek hassasiyetlerinden ötürü Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ediyor. İstanbul’un en uzun minibüs hattında yaklaşık 250 araç çalışıyor. Öte yandan Pendiklilerin de yoğun olarak kullandığı minibüslerdeki çalışmanın birkaç güne tamamlanması hedefleniyor.

Pendik Belediyesi'nden Gebze-Harem minibüslerine dezenfektan desteği!Pendik Belediyesi'nden Gebze-Harem minibüslerine dezenfektan desteği!

Okan Gül
Video Editörü


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