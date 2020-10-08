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  3. Pendik Belediyesi’nden kardeş ülkeye dev destek

Pendik Belediyesi’nden kardeş ülkeye dev destek

Pendik Belediyesi, Ermenistan'la sıcak çatışma içinde olan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla, belediye binasına kardeş ülkenin dev bayrağını astı.

Pendik Belediyesi binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı. Azerbaycan'a dev bayraklı destek havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik yürüttüğü operasyona destek için merkez binasına dev Azerbaycan Bayrağı astı. 6 x 9 metre ölçülerindeki bayrak, Türk Bayrağıyla birlikte dalgalanmaya başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında, onların yanında yer almak adına belediye binamıza Azerbaycan Bayrağını astık. Dualarımız onlarla" şeklinde konuştu.

Kişisel Twitter hesabından da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Cin, 

"Tek millet, iki devlet! Türkiye BayrağıAzerbaycan Bayrağı

Hizmet binamıza Türkiye Bayrağı Türk ve Azerbaycan Bayrağı Azerbaycan bayraklarımızı astık.

Azerbaycan Türk Ordumuz muzaffer olsun.

Qarabağ Azərbaycandır!" ifadelerini kullandı.

Pendik Belediyesi’nden kardeş ülkeye dev destek

AZERBAYCAN'DA SON DURUM

Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırında başlatılan saldırının ardından iki devlet arasında  27 Eylül’den bu yana devam eden çatışmalarda, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ermenistan’a ait çok sayıda asker, askeri teçhizat ve diğer savaş ekipmanları imha edildiği belirtildi.

Bugüne kadar yaşanan çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve diğer zırhlı araçlar, 270 topçu bataryası roket atar sistemleri ve havanlar, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta karargahı ve karakolu, 8 silah mühimmat deposu, 150 adet askeri araç ve bir adet S300 hava savunma sisteminin yok edildiği öğrenildi.

Harekatta 1 kent, 1 kasaba ve 26 yerleşim birimi yeniden Azerbaycan'a kavuşurken, Ermeniler cephe hattının dışında Azerbaycan topraklarını hedef aldı.

Ermeni ordusunun havan, top ve füze saldırılarında 30 sivil Azerbaycan vatandaşı şehit olurken 150'ye yakın yaralının da tedavi altına alındığı bildirildi.

Pendik Belediyesi’nden kardeş ülkeye dev destek

Berna Akkaya
Editör


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