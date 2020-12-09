Pendik Belediyesi'nden sokağa çıkma yasağında hafta sonu mesaisi!

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının da bakımlarını üstlenen Pendik Belediyesi ekipleri, Pendik'te sokak, cadde ve parkların temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tüm ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Pendik Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri hummalı şekilde çalıştı. Fen İşleri Ekipleri; kaldırım tamiri, ana cadde bordür ve set boyama, alan ve çevre düzenlemesi, yol açma-genişletme, asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirirken Temizlik İşleri Ekipleri, Pendik’in tüm sokak ve caddelerini temizledi. Park ve Bahçeler Ekipleri ise pandemi döneminde tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya başladı.

MİNİK DOSTLAR YALNIZ BIRAKILMADI

Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri kısıtlama günlerinde de gıda kolisi dağıtıma devam etti. Karantina döneminde sokaklar ıssız, sokak hayvanları hayvanseverlerden eksik kaldı. Ancak Pendik Belediyesi ekipleri bir an olsun minik dostları yalnız bırakmadı. Ekipler, şehir genelinde minik dostların olduğu yerlere mama dolu kaplar bıraktı.