Pendik Belediyesi'nden yeni hizmet! Çocuklar için Masal Parkı açıldı!

Pendik Belediyesi oyun çağındaki çocukların eğelenebilmesi ve güzel vakit geçirebilesi için Kavakpınar Mahallesi'nde devasa büyüklükte bir park inşa etti.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi'nden yeni hizmet! Çocuklar için Masal Parkı açıldı!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kavakpınar Mahallesi'nde inşa ettiği ve çocukların eğlenebilmesi için inşa edilen Masal Parkı'nda çocukların her türlü oyundan ve aktiviteden yararlanabilmesi için çeşitli oyun alanları bulunuyor. Parkta ayrıca birçok sanat atölyesi de bulunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ OYUN ALANLARI BULUNUYOR

Randevu alınarak girilen Masal Parkı'nda geleneksel masal kahramanları figürleri, zaman tüneli, Rafadan Tayfa sokağı, oyun parkları, Keloğlan ve eşek, dev, saray ve masal anlatan ağaç bulunuyor. Masal diyarı da bulunan parka çocuklar gruplar halinde girerek eğitmenler eşliğinde sanat atölyelerinde masal dinliyor ve çeşitli etkinlikler yapıyor.

Pendik Belediyesi'nden yeni hizmet! Çocuklar için Masal Parkı açıldı!Pendik Belediyesi'nden yeni hizmet! Çocuklar için Masal Parkı açıldı!

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