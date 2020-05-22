Pendik Belediyesi'nden yetim çocuklarına bayram hediyesi!

Bayramın yaklaştığı şu günlerde Pendik Belediyesi'nin desteği ile Pendik Gönüllüleri hayırseverleri tarafından bağışlanan bayramlıklar yetim çocuklara dağıtıldı.

Pendik Gönüllüleri bu kez yetim çocukların yüzünü güldürdü. Pendik Belediyesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren gönüllüler, bayramlıkları şehirde ikamet eden 900 yetim çocuğa ulaştırdı. İçi bayramlık kıyafetlerle dolu çantayı gören çocuklar bayram öncesi sürpriz yaşadı. Veliler de hayırsever vatandaşa ve belediye ekiplerine teşekkür ederek koronavirüs nedeniyle yaşanan zorlu sürecin bitmesi temennisinde bulundu.